Me Ciré Clédor Ly : «Lorsque c’est dans la justice qu’on trouve la plus grande injustice… » L’incarcération de Khalifa Sall reste toujours en travers de la gorge de Me Ciré Clédor Ly, qui avertit des conséquences que pourraient produire l’aliénation de la justice pour des raisons politiciennes.



«On s’achemine vers un procès ? Moi, je n’en suis pas sûr si au moins on respecte la loi, si on respecte seulement les citoyens sénégalais », a déclaré Me Ciré Clédor Ly qui répondait aux questions de nos confrères de Vox Populi sur la probabilité d’un procès contre son client, Khalifa Sall.



Poursuivant son argumentaire, l’avocat estime que la tenue d’un procès dans les conditions actuelles avec les nombreux recours qu’ils ont introduits, contribuerait peut être à faire atteindre à ses initiateur, un «objectif », qui demeure «éphémère », vu que le pouvoir peut changer de mains à tout moment.



Sur la façon dont marche la justice sénégalaise, Me. Ly recommande qu’on fasse attention car, «lorsque c’est dans la justice qu’on trouve la plus grande injustice et que les juges deviennent injustes et ne sont pas lucides, souvent le décret de Dieu s’affiche. Je crois que ça, c’est biblique et coranique», prévient-il.



Ceci est d’autant plus dangereux, indique-t-il que «quand dans un Etat, on s’amuse avec la justice et qu’elle devienne pervertie, souvent, il y a une manifestation divine».



