Me Clédor Ly : « Khalifa Sall est visé par un complot d’Etat, il faut s’attendre au pire »

Rédigé par leral.net le Lundi 6 Mars 2017 à 17:25 | | 0 commentaire(s)|

Clédor Ly, l’un des avocats de Khalifa Sall a déclaré il y a quelques minutes, l’imbroglio judiciaire de la caisse d’avance de la mairie de Dakar suite à au rapport de l’Inspection générale d’Eta (IGE) est un « complot d’Etat » visant personnellement la personne morale de Khalifa Sall et qu’il faut désormais « se préparer au pire » et « s’attendre à tout ».



« Moi, d’après la lecture que j’ai faite de la situation, il faut se préparer au pire, car à mon sens, c’est un complot d’Etat. Donc, il faut s’attendre à tout. Il est clair aussi que dans une république, c’est aux citoyens qui doivent emmener l’Etat à respecter les lois et règlements du pays », a dénoncé Clédor Ly à la suite du report de l’audition.



« La défense a des droits indépendamment des droits du juge d’instruction à savoir une enquête loyale ou les droits des uns et des autres doivent être respectés. L’Etat doit aussi respecter les nouveaux lois et règlements et c’est pourquoi on a ainsi demandé un report pour 24 h afin de mieux éplucher dans la nuit les chefs d’inculpations. Tout dépendra des chefs d’inculpations », a ajouté Clédor Ly, réputé être l’un des meilleurs avocats procéduriers du Sénégal.



Massène DIOP Leral.net



