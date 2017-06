Me El Hadj Amadou Sall : «Certaines listes sont parrainées par le pouvoir» Me El Hadj Amadou Sall est outré par la prolifération des listes déposées en vue des élections législatives du 30 juillet 2017, d’autant plus que, a-t-il déclaré, certaines de ces listes ont été parrainées par le pouvoir.

"Certaines listes sont parrainées par le pouvoir. Mais ce n’est pas important d’autant plus que la loi sénégalaise le permet. Ce qui fait que chaque groupe de Sénégalais a le droit de créer son parti", a déclaré Me El Hadji Amadou Sall, qui s'exprimait sur la multitude des listes déposées pour les législatives de 2017.



Me Sall, par ailleurs chargé de communication du Parti démocratique sénégalai,s de marteler que tant que les règles ne sont pas changées, personne ne peut rien y faire car la loi offre la possibilité à chaque groupe de personnes, la possibilité de créer son parti.



Ce qui pousse l’ancien ministre sous le régime de Wade à dire que ce sont les règles qu’il faudrait changer. «Je crois que c’est le moment de le faire. Il est temps d’arrêter et de régler ce problème. Ce qui ne peut se faire qu'à travers des débats», a-t-il soutenu dans l’émission "Objection" de la Sud fm.

