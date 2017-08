Me El Hadj Diouf, Aïda Mbodj, Oumar Sarr… absents de la 13e législature

Rédigé par leral.net le Mercredi 2 Août 2017 à 00:19 | | 0 commentaire(s)|

Le lot des grands perdants des législatives de ce dimanche passé, est composé de grandes personnalités politiques. Me El Hadj Diouf, Aida Mbodj, Oumar Sarr, ne verront pas leur mandat renouvelé. L’ancien Premier Ministre, Abdoul Mbaye, ne fera pas non plus partie des députés de cette 13e législature, lui qui ne la jamais été.



La fin de la 12e législature marque le début de la 13e. Ils étaient nombreux ces députés, qui, lors de la dernière séance plénière, à finir leur temps de parole en remerciant le Président de la République de leur avoir permis d’obtenir un mandat de député. D’autres ont annoncé qu’ils ne seront pas de la prochaine législature.



Cependant, ils étaient nombreux ceux qui espéraient revenir à la Place Soweto, et d’autres qui voulaient faire leurs premiers pas à l’hémicycle en tant que député. Apres deux mandats de 5 ans, Me El Hadj Diouf, a fait ses valises. « Je ne suis pas surpris du tout, car il n’y a pas eu d’élection dans ce pays», a réagi l’avocat sur les ondes d’une radio privée hier.



Il ne sera pas le seul à quitter l’hémicycle, parmi les départs on relèvera aussi ceux d’Aida Mbodj, battue à Bambey, d’Oumar Sarr, qui n’a pas pu résister aux ondes de choc du DG de la SENELEC, Mouhamadou Makhtar Cisse, et du ministre des Affaires Etrangères Mankeur Ndiaye.



Ousmane Ngom, ancien camarade de parti d’Oumar Sarr, ne sera pas de la 13e législature. D’autres, qui espéraient fouler la porte de l’hémicycle en tant que députés, reverront leur prétention à la baisse, et attendront 5 ans pour pouvoir matérialiser ce rêve.



Parmi eux : Abdoul Mbaye, ex-Premier Ministre limogé, et devenu opposant ; les frustrés et

exclus du Pds, Farba Senghor et Pape Samba Mboup, n’ont pas pu convaincre les électeurs. Talla Sylla, Serigne Mbacké Ndiaye ou encore Mamadou Sy Tounkara, entre autres devront attendre 5 ans pour pouvoir espérer de nouveau, représenter le peuple.

Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook