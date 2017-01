Me El Hadj Diouf : ``Macky Sall pourrait être traduit en justice pour haute trahison si…`` Le Chef de l’Etat serait passible d’une traduction devant les Tribunaux pour haute trahison, si le Sénégal prenait part à une quelconque intervention militaire en Gambie.

Rédigé par leral.net le Lundi 9 Janvier 2017 à 10:59 | | 0 commentaire(s)|

C’est l’Avocat Me El Hadj Diouf qui en a fait la révélation, lors de l’émission « Sortie » sur Walf Tv. La robe noire invoque le fait que toute famille sénégalaise, qui perdra un seul militaire sur le sol gambien, aura le droit de porter plainte contre Macky Sall.



D’autant que, selon Me El Hadj Diouf, en cas d’intervention militaire, le Sénégal risque de tuer non seulement des Gambiens innocents, qui constituent un peuple frère. Mais aussi, il pourrait ôter la vie à ses propres ressortissants. C’est pourquoi, indique l’Avocat, Macky Sall pourrait être traduit en justice pour « haute trahison ».



Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook