Me El Hadj Diouf : "Nous Peuple sénégambien, refusons de nous faire la guerre, la CEDEAO n'a jamais réglé aucun problème dans aucun pays"

Rédigé par La rédaction le 5 Janvier 2017

La coalition contre la guerre en Gambie initiée par Me El Hadji Diouf, Ouza Diallo, Amadou Diouf et Cie ont haussé le ton pour dire non à une quelconque intervention militaire à Banjul. Ce mercredi 04 janvier, le tonitruant avocat El Hadji Diouf a fait savoir qu’ils vont dans les tous prochains jours rencontrer le président Macky Sall et la CEDEAO pour leur dire la vérité. « Nous allons voir le président Macky Sall pour faire de la sensibilisation. Après nous irons voir la CEDEAO, qui n’a réglé aucun problème dans aucun pays de la sous région, pour leur dire que nous Peuple de la Sénégambie nous refusons de nous faire la guerre.