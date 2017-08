Me El Hadj Diouf : « Si Assane Diouf était un terroriste, les Américains l’auraient amené à Guantanamo » Assane Diouf est actuellement en train d’être entendu par la Division des investigations criminelles sans son avocat. Ce que fustige Me El Hadj Diouf, le conseiller de celui qu’on appelle « l’insulteur du net », parle d’un kidnapping inacceptable.

Lors d’un point de presse tenu qu’il a tenu ce mercredi, ils s’est, aussi, prononcé sur le volet terroriste du dossier. Il note que si Assane Diouf faisait l’apologie du terrorisme, le FBI l’aurait arrêté depuis longtemps.



« Aux Etats-Unis, insulter le président n’est pas un délit. Il était justiciable des tribunaux américains. C’est dans les pays sous-développés que l’injure devient un délit parce que les gens sont trop fiers… », a-t-il fustigé.



Il révèle, d’ailleurs que son client « a donné les raisons pour lesquelles il a insulté tout ce beau monde ». « Vous aurez les réponses quand le PV sera disponible », a-t-il promis.



Sur le terrorisme, Me Diouf indique que son client n’est pas un terroriste. « C’est un mauvais procès qu’on lui fait ; ils ont voulu se venger en parlant de terroriste, pensant que le FBI va l’arrêter. Mais, le FBI l’a remis au service de l’émigration. S’il était terroriste, les Américains l’auraient amené à Guantanamo. Ils ne badinent pas avec le terrorisme. Il faut dire que nos amis sont allés trop loin », a-t-il soutenu.







