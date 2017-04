Me El Hadj Diouf sur la dégradation de l'état de santé de Bamba Fall, " Bamba Fall est un otage" Mis au courant de l'état de santé de Bamba Fall, maire de la commune de Médina, son avocat Me El Hadj Diouf s'est rendu à l'hôpital Principal de Dakar pour s'enquérir de sa situation. L'avocat n'a pas été autorisé à rencontrer son client.

Rédigé par leral.net le Samedi 1 Avril 2017 à 12:54 | | 0 commentaire(s)|

"Bamba Fall est un otage, et malgré son état de santé, on ne lui permet pas de voir son avocat", tels sont les propos de Me El Hadj Diouf lors de la conférence de presse tenue hier, à la mairie de la commune de Médina. C'est suite à un malaise que le maire de la Médina a été admis hier aux urgences de l'hôpital Principal de Dakar.



Son avocat Me El Hadj Diouf a affirmé avoir été sur les lieux à 15 h pour prendre de ses nouvelles. Une demande rejetée par l'administration pénitentiaire. Selon l'avocat, on lui a demandé une lettre certifiant qu'il est l'avocat de Bamba Fall. après avoir montré la lettre, on lui a demandé d'attendre qu'on se réfère à la tutelle. "Une chose inacceptable dans un pays de démocratie et de droit comme le Sénégal", a déclaré Me El Hadj Diouf. D'après lui, à 18 h, un ordre venant de l'exécutif devait permettre à la femme de Bamba Fall et à son enfant de le voir mais pas son avocat.



Seulement, en voulant rencontrer la presse pour pour faire le point sur la situation du maire de la Médina, Me Diouf a quitté l'hôpital et c'est durant le trajet en direction de la mairie qu'il lui a été demandé de rebrousser chemin pour voir son client.

Mais d'après les affirmations de l'avocat, à son arrivée à l'hôpital, l'accès lui a été une fois de plus refusé par l'administration pénitentiaire. Maître El Hadj Diouf et Maître Aïssata Tall ont demandé au Président Macky Sall de se réveiller et de "laisser les gens en paix".



source: la tribune

Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook