Me El Hadji Diouf : "C’est après l’interrogatoire, qu’ils m’ont permis de voir Assane Diouf"

Me El Hadj Diouf, avocat de l’activiste sénégalais, Assane Diouf, a déclaré ce mercredi au Palais de Justice de Dakar, où son client est entendu par les enquêteurs du Bureau des affaires générales, qu’il a pu rencontrer ce dernier après son interrogatoire.



« Je lui ai demandé sur quoi il a été questionné. Il m’a dit qu’on l'a interrogé sur les insultes et le terrorisme. Il m’a dit que sur cela, les Américains ont tout vérifié, ils n’ont rien vu en relation avec le terrorisme » a dit Me El Hadj Diouf.

A l’en croire, « son client détient beaucoup de secrets sur l’Etat. Le jour où il va parler, ce sera un tremblement de terre ».

L’avocat a dénoncé la violation des directives de l’Uemoa, qui exigent la présence de l’avocat durant son audition. « J’ai demandé à être présent à l’interrogatoire de mon client. Ils ont refusé. C’est après l’interrogatoire, qu’ils m’ont permis de le voir » s’est offusqué l’avocat.

Pour rappel Assane Diouf a été rapatrié mercredi des Usa pour séjour illégal au pays de l’Oncle Sam. A son arrivée à Dakar, il avait été cueilli à l’aéroport par des éléments de le Brigade d’intervention polyvalente. Puis acheminer à la Division des investigations criminelles.



