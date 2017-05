Me El Hadji Diouf & Cie lancent officiellement la « Coalition Leeral » Me El Hadji Diouf a officiellement lancé ce jeudi 22 mai dans un hôtel de la place, sa nouvelle plateforme politique connue sous le vocable « Coalition Leeral » en vue des Législatives 2017.

Avec qui Me El Hadji ira-t-il aux élections législatives de 2017 ? Cette question est revenue plusieurs fois dans l’opinion sénégalaise et d’aucuns même l’annonçaient déjà dans les rangs de BBY et d’autres pensaient qu’il allait rejoindre la coalition Manko Taxawu Senegaal pour avoir pris à son rassemblement du 19 mai.



Mais, la realpolitik est tout autre, puisse que le tonitruant avocat a officiellement lancé ce jeudi 22 mai dans un hôtel de la place, sa nouvelle plateforme politique connue sous le vocable « Coalition Leeral ».



Portée sous les fonts baptismaux par évidemment Me El Hadji Diouf du PTP, du colonel Cheikh Sadibou du Mouvement Dolel Sa Pop, de l’ancien ministre Mamadou Lamine Makalou, président de l’Union Sénégalaise pour la démocratie (USD), de la président du regroupement des femmes Lebou, Madame Khady balla Gueye, etc, cette coalition se veut être la voix du peuple.





« Les gens parlent de troisième voie, je ne vois pas ça ; la seule voix qui vaille c’est la voix du peuple sénégalais », a déclaré Me El Hadji Diouf et d’ajouter : "le rôle du députe, c’est de défendre les intérêts du peuple sénégalais, pas seulement de défendre son camp ou son groupe"



Faisant l’inventaire de la douzième législature, Me El Hadji Diouf a laissé entendre que « cette douzième législature est la plus nulle de l’histoire politique du Sénégal ».



