Me El Hadji Diouf : "Macky Sall a désormais un laboratoire de transhumants. Il a jeté à la poubelle Thierno Alassane, Idrissa Seck, Abdoul Mbaye et cie" Lors du lancement de la "Républque des valeurs", Me El Hadji Diouf a déclaré que Macky Sall a désormais un laboratoire de transhumants à ses côtés et a délaissé ses anciens compagnons de galère comme Thierno Alassane Sall, Idrissa Seck et Cie.

Rédigé par leral.net le Lundi 30 Octobre 2017 à 16:17



