Me El Hadji Diouf : "Quand Macky Sall est arrivé à Paris, aucun français ne l'a accueilli; ce n'est pas sérieux..."

Rédigé par leral.net le Samedi 24 Décembre 2016 à 12:24

Me El Hadji Diouf exprime son désaccord sur la visite d'Etat du Président Macky Sall en France, "un pays qui dit-il, ne respecte pas les gens". "Tous les président qui s'y rendent sont reçus sur le perron de l'Elysée. Mais quand le Président français vient au Sénégal, le gouvernement mobilise les foules avec tam-tam et griots, de l'aéroport au Palais, pour l'accueillir dans la joie et l'allégresse. Tous les présidents français ne daignent même pas aller à l'aéroport quand nos chefs d'Etat se déplacent. Quand Macky Sall est arrivé, aucun français ne l'a accueilli, ce sont les Sénégalais qui l'ont reçu. Vous croyez que sérieux? (...) La France est raciste. Macky Sall n'a pas été humilié mais, c'est le comportement de la France qu'il faut dénoncer", a manifesté l'avocat et leader du PTP (Parti des travailleurs et du Peuple) au journal L'Observateur. Sur le même ton, Me El Hadji Diouf pense que le Sénégal doit revoir sa coopération avec l’ancienne puissance coloniale, car affirme-t-il, "la collaboration peut continuer, mais dans le respect réciproque et dans l'intérêt des deux parties. Il faut un partenariat gagnant. Il faut que l'on cesse de se comporter en colonisés devant une France qui a un complexe de supériorité, qui n'a même pas pitié pour puiser nos maigres ressources. On doit revoir le franc CFA, parce que c'est une monnaie qui n'arrange que la France".

Sur la décision de la France d'accorder, la nationalité aux anciens tirailleurs sénégalais, Me El Hadji Diouf le qualifie de "foutaises". "Personne ne veut devenir français, ils n'ont qu'à garder leur nationalité", dit-il. Ils nous ferment leurs frontières après avoir puisé nos ressources. Il faut de la fermeté de la part de nos dirigeants. On nous tue, on ne nous déshonore point".





