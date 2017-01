Me El Hadji Diouf : «Si la Gambie est agressée…»

Rédigé par leral.net le Mercredi 18 Janvier 2017 à 11:46 | | 1 commentaire(s)|

Le président de la Coalition contre la guerre en Gambie, Me El Hadji Diouf, estime qu’une intervention armée pour chasser Jammeh du pouvoir ne doit pas rester impunie.



Il tranche : « Si la Gambie est agressée, tous les chefs d’État de la Cedeao devraient être traduits devant la Cour pénale internationale (Cpi). Parce qu’ils seraient des agresseurs. Il y a le droit d’ingérence humanitaire, en cas de massacre des populations. Mais, Jammeh n’a massacré personne. Dès le début, la Cedeao et le Sénégal se sont fourvoyés. »



Pis, de l'avis de l’avocat, « en cas de guerre en Gambie, la sous-région sera déstabilisée ». « C’est ce que cherchent les Djihadistes et les groupes armés, croit-il savoir. Du fait des menaces de guerre, les populations qui sont paniquées sont en train de quitter la Gambie. »



Me El Hadji Diouf ne reconnaît pas Barrow comme le Président élu de la Gambie. Il affirme : « Aujourd’hui, Yaya Jammeh est dans la légalité républicaine gambienne, la Cedeao est dans l’illégalité parfaite. Elle a décidé d’ignorer le recours de Jammeh pour recevoir le serment de Barrow. C’est comme si la Gambie était une République bananière. Ce que Jammeh ne va jamais accepter. »



(Source : VoxPOPuli )

Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook