Me El Hadji Diouf Va Lancer Une Coalition Contre La Guerre En Gambie

Rédigé par leral.net le Lundi 2 Janvier 2017 à 12:26





Une Coalition contre la guerre en Gambie va connaître le jour? selon certaines indiscrétions. D’après des sources de nos confrères de Vox-Populi repris par un site, Me El Hadji Diouf est l’instigateur de ce projet qui devra être lancé demain.



Une conférence de presse, qui s’annonce explosive, serait, d’ailleurs, prévue à cette occasion. Et toujours selon notre source, l’avocat va faire feu de tout bois. Désigné homme de l’année 2016 par une bonne partie des Sénégalais de la diaspora, selon wabitimrew.net, le leader du Parti des travailleurs du peuple (Ptp) avait fait une sortie « fracassante » concernant le volte-face du président sortant Yaya Jammeh. Ce qui lui a valu la colère, de toutes parts, des Gambien, à travers les réseau sociaux.



