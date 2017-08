Me El Hadji Diouf, avocat de Clédor Sène : « Pape Samba Mboup est déboussolé, il a dit des choses graves »

Rédigé par leral.net le Mercredi 2 Août 2017 à 12:24

Avocat de Clédor Sène, Me El hadji Diouf a, à l'issue de la séance de confrontation entre son client et Pape Samba Mboup, informé que le plaignant s’est contredit plusieurs fois devant les enquêteurs. « Tantôt, Pape Samba dit qu’on a imité sa voix avec les nouvelles technologies, tantôt, il reconnait que c’est sa voix. Ce qu’il regrette, c’est qu’on ait pu porter atteinte à son honneur et sa dignité. Que chez lui, il y a une atmosphère de deuil », a lancé le tonitruant avocat.



S’agissant des propos du plaignant qui affirme que Clédor Sène a voulu un arrangement, Me Diouf a martelé : « c’est archi-faux. Il a demandé qu’on lui présente des excuses, parce que selon lui, même s’il a dit ces choses-là, ce n‘est pas bon de diffuser. Il voudrait que Clédor aille présenter des excuses pour dire que ce n’est pas lui, c’est-à-dire, le sauver. Clédor ne fera jamais une telle chose ».



« Clédor a l’enregistrement, il a la vérité avec lui. Il y a que Pape Samba est déboussolé, il a dit des choses graves. Etait-il lucide en le disant ? On ne sait pas. Mais devant les enquêteurs, il n’a pas cessé de tergiverser », a ajouté l’avocat.



Pour M. El hadji Diouf, concernant cette plainte, on ne peut pas parler de diffusion de données personnelles. « Les données personnelles, ‘est quand vous captez une conversation entre deux personnes. Vous n’êtes pas concerné. Mais, dans ce cas, mon client est concerné c’était entre lui et Pape Samba Mboup.



Ces choses pourraient porter atteinte à la sécurité du pays. Il a sacrifié l’amitié qui a toujours prévalu entre lui et Pape Samba au profit de l’intérêt général. Il n’y a pas de délit », a-t-il indiqué.

Il faut dire que les deux parties sont convoquées à nouveau, ce matin. Cela, « pour une expertise de la voix de M. Mboup, afin de savoir si réellement sa voix a été imitée ou pas ».







Voxpopuli

