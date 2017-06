Me El Hadji Diouf dément l'Observateur : il ne s'est pas marié avec Mme Khady Balla Guèye

Rédigé par leral.net le Lundi 12 Juin 2017 à 20:32 | | 2 commentaire(s)|



Démenti de Me El hadji Diouf



Me Elhadji DIOUF leader du PTP et de la coalition LEERAL dément toute forme d’union entre lui et la dame khady Balla Gaye. La Présidente du réseau des femmes Lébou, Mme Khady Balla Gaye est la deuxième sur la liste nationale de la coalition. Elle dirige le Réseau des Femmes Lébou est un mouvement allié dans la coalition Leeral. Me Elhadji DIOUF condamne avec la dernière énergie ces allégations mensongères sur sa personne et invite la presse à vérifier les informations qu’elle diffuse.



Fait à Dakar le 12 Juin 2017



Me El Hadji Diouf est déterminé à prouver qu’en dehors de sa langue, il a également une base affective solide comme arme. Le député vient de convoler en juste noces avec Khady Balla Guèye, la présidente du Collectif national des femmes Leboues, fort de plus de 12.000 membres.



La nouvelle Mme Diouf, troisième des épouses de l’avocat, a été investie 2e sur la liste nationale de la coalition Leeral. A ce titre, la très balèze dame entend marcher sur les traces de Adja Arame Diène, la défunte députée socialiste pour être au service du peuple, comme son homme aime à le clamer. La question de savoir si c’est un mariage de raison, d’amour ou de circonstance que l’ami de Cissé Lô a scellé avec la Léboue.



(Source: L'Observateur)

Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook