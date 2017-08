Me El Hadji Diouf, « je suis indésirable à Benno »

Rédigé par leral.net le Vendredi 11 Août 2017 à 10:26 | | 0 commentaire(s)|

Interpellé sur son appartenance ou non à la coalition Benno Bokk Yaakaar, Me El Hadji Diouf dit : « je n’ai pas changé de camp. Je suis encore de Benno Bokk Yaakaar, mais je suis « indésiré » et indésirable là-bas parce qu’il n’y a que des complots et des magouilles dans cette coalition.



"Maintenant dans les réunions de Benno, on ne m’invite plus. C’est Benno qui m’a rejeté. Je suis l’enfant terrible de Benno je dis la vérité. Ce n’est pas Macky sall qui m’intéresse, ce n’est pas le pouvoir qui m’intéresse, mais c’est Dieu et sa vérité qui m’intéressent. Eux c’est le pouvoir qui les intéresse. » Sur le fait qu’il ne soit pas réélu député, il dit réserver sa réponse et annonce une conférence de presse tout prochainement.



Le Quotidien

Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook