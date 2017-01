Me El Hadji Diouf loue le courage de Yahya Jammeh et lui demande de partir la tête haute

Le président de la Coalition contre la Guerre en Gambie (CCGG) Me El Hadji Diouf a d’une part loué le « courage exprimé par le Président Yahya JAMMEH à travers le refus d’exécuter les ordres manifestement illégaux » de la CEDEAO, et d’autre part « accepter de PARTIR la tête haute en acceptant la main tendue des présidents amis de la Gambie ».



« Face à l’imminence de la guerre ; Face à l’imminence de la confrontation voulue par la CEDEAO ; Face aux périls qui guette la SENEGAMBIE et pour sauver le peuple frère de GAMBIE exposé ; Face aux déplacements massif des populations gambiennes qui cherchent protections dans les villages et villes frontaliers ; Face aux conséquences incalculables d’une guerre dans une sous-région pauvre et pour ne pas faire le jeu des occidentaux qui cherchent à vendre leurs armes. Compte tenu du courage exprimé par le Président Yahya JAMMEH à travers le refus d’exécuter les ordres manifestement illégaux ; Compte tenu de l’amour viscérale pour la dignité Africaine incarné par le président Yahya JAMMEH, le président de la coalition contre la guerre en Gambie, Me El Hadji DIOUF demande, dans l’intérêt supérieur de l’AFRIQUE, de la SENEGAMBIE et de la GAMBIE d’accepter de PARTIR la tête haute en acceptant la main tendue des présidents amis de la Gambie », a longuement considéré Me El Hadji Diouf.



« La coalition continue le combat pour la paix et contre la guerre pour le plus grand bonheur du peuple de la Sénégambie. », a aussi ajouté le bouillant avocat victime de la vindicte populaire quant à ses positions » tranchées sur le dossier gambien.



