Me El Hadji Diouf : «on souhaite humilier Serigne Assane Mbacké, parce qu’il demeure un militant convaincu du Pds»

Rédigé par leral.net le Vendredi 11 Août 2017

Son client Serigne Assane Mbacké inculpé et placé sous mandat de dépôt, Me El Hadji Diouf a du mal à avaler la pilule. Fidèle à sa réputation, la robe noire se fait entendre. A l’en croire, la responsabilité pénale de son client n’est pas établie dans les incidents qui se sont déroulés au centre de vote Cheikh Abdou Lahad Mbacké.



« Nous sommes à l’aise de plaider ce dossier. Quelque part, on souhaite humilier Serigne Assane Mbacké, parce qu’il demeure un militant convaincu du Pds. Mais, il n’a absolument rien à se reprocher. C’est camarades de parti peuvent être tranquilles, Serigne Assane Mbacké n’a rien fait et n’a absolument rien à se reprocher », insiste-t-il.



Selon toujours Me El Hadj Diouf, le président comité électoral de la Coalition gagnante Wattu Senegaal, «avait averti qui de droit, pour éviter qu’il ait des problèmes. Et lorsqu’il le faisait, il n’y avait pas encore de saccages. Des bulletins de vote de la coalition manquaient.



Du coup, il ne peut être l’instigateur de ces saccages. C’est Serigne Assane Mbacké qui a sauvé le scrutin à Touba. On devrait plutôt le féliciter d’avoir averti une administration corrompue à la solde du pouvoir », conclut-il.



(L'Observateur)

