Me El Hadji Diouf sur l'affaire Khalifa Sall : "Pour plus de transparence, il faut déclassifier tous les rapports de l'Inspection générale d'Etat "

Rédigé par leral.net le Dimanche 26 Février 2017 à 14:13 | | 0 commentaire(s)|

Me El Hadji Diouf, l'un des avocats du maire de Dakar, Khalifa Sall se prononçant dans l'imbroglio juridique de la caisse d'avance, a préconisé la déclassification de tous les rapports d'audits de l'Inspection générale d'Etat, qui présentement, ne sont connus que par le président de la République, les enquêteurs et le Parquet...afin que nul n'e ignore. Me El Hadji Diouf était l'invité de Mamoudou Ibra Kane dans l'émission "Grand Jury" de la RFM.

