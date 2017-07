Me Elhadji Diouf (LEERAL): "Macky Sall sait qu'il va perdre" Rédigé par leral.net le Vendredi 28 Juillet 2017 à 12:41 | | 0 commentaire(s)| En meeting à Kaolack, Me El Hadji Diouf a marqué son opposition à la proposition de Macky Sall de voter entre autres, avec des passeports.

La tête de liste nationale de la coalition Leeral, Me El Hadji Diouf a tenu son meeting de clôture, avant-hier à Kaolack, plus précisément à Tabangoye. Lui aussi s'insurge contre la proposition du Chef de l'Etat Macky Sall. "Le Président a demandé le vote avec des cartes Joni Joni, Vitfé, chauffeur", ironise-t-il. "Il se moque de qui ? Qu'il sache que nous n'allons pas l'accepter".



L'avocat est d'avis que le Président est dans une situation critique et son souhait est de reporter les élections . C'est pour cela, poursuit-il, il manœuvre de tous bords pour gagner les élections. "Il est en train de proposer des millions aux gens, de faire les yeux doux aux populations, en commandant que l'on paie les salaires des fonctionnaires", soutient-il. La tête de liste de la coalition Leeral croit savoir que la mouche qui a piqué Hollande a fait de même avec Macky Sall. "Il a peur. Il sait qu'il va perdre et il veut fuir", lance-t-il.



En outre, Me Diouf a fait état de résultats d'un sondage qui ne seraient pas favorables à la coalition "Benno Bokk Yakaar". "Je vous révèle une chose que vous ne saviez pas. D'après des sondages, la coalition du Président Macky Sall est sortie quatrième. Trois coalitions à savoir (Leeral, Taxawu Sénégal et Wattu Sénégal) sont devant lelle", a -t-il lancé à ses militants.



Devant qui, il a réitéré son engagement à travailler avec la population de Kaolack, après son échec aux élections locales de 2014.



Me El Hadji Diouf a aussi profité de l'occasion pour faire une précision. "Je le jure sur Allah, le Saint Coran, le colonel Niang n'est pas investi sur la liste de la coalition Leeral. S'il dit cela, il ment. Ce n'est pas vrai. Celui qui est investi à la cinquième position sur notre liste s'appelle Demba Diop, ancien directeur Administratif et financier de la LONASE", a soutenu Me El Hadji Diouf.



En effet, le Colonel a déclaré qu'il a eu des incompréhension avec Me El Hadji Diouf ; ce qui l'a poussé à sortir de sa coalition.







