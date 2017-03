Me Fatimata Mbaye, lauréate du Prix américain "Femmes de Courage" 2016 Sur VOA Afrique, l'avocate a rendu hommage aux Mauritaniens qui luttent pour les droits humains. Me Fatimata Mbaye avait plaidé pour la libération de Biram et Bilal, militants anti-esclavages, libérés le 17 mai 2016.

Rédigé par leral.net le Dimanche 19 Mars 2017 à 17:49 | | 0 commentaire(s)|



