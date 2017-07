Me Madické Niang aux anges, à l’arrivée d’Abdoulaye Wade

Rédigé par leral.net le Mardi 11 Juillet 2017 à 09:01

Parlons de l’arrivée de Me Wade, hier, à Dakar, après près de 2 ans de séjour à Paname. Et c’est pour dire que s’il y en a qui était tout heureux, pour ne pas dire comme des enfants aux anges, toutes leurs 32 dents dehors, c’est bien Me Madické Niang et son pote Oumar Sarr.



Accueillis par un tonnerre d’applaudissements par les militants venus de tous bords pour recevoir Wade-père, les deux hommes avaient tous les problèmes du monde pour cacher leurs dents. Ils souriaient à tout bout de champ.



Très en forme après avoir salué ses camarades qui l’encourageaient, Me Niang était tout simplement aux anges. Et dans l’euphorie, il a lancé, avec des gestes de la main : « ça y est, Me Wade est là. Wiri wiri, diaari ndaari ».







Voxpopuli



