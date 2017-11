Me Madické Niang, président du groupe parlementaire « Liberté et Démocratie » : « Macky Sall ne récite pas ce qu’il a appris de Wade »

Rédigé par leral.net le Lundi 27 Novembre 2017 à 10:04



" Je suis malheureux de constater que la seule vision de Macky Sall, c’est une vision qui ne s’appuie que sur la dette. S’endetter, s’endetter pour distribuer ou pour investir dans le néant sans que cela ne profite réellement au Sénégal.

Le plus grave, il fait quelque chose d’assez élémentaire pour quelqu’un qui ne vit que de dette : « Soul bouki, souli bouki ».



Je me demande est-ce que vous n’êtes pas en train de vous endetter pour payer la dette. J’ai été aussi malheureux de constater, avec la qualité de consultant, les chiffres par ailleurs ne concordent pas.



D’abord, le document portant stratégie de gestion de la dette à moyen terme, la dette est fixée à 5560 milliards. Par contre, le dans le document portant budget –programme, nous avons 5827 milliards de dettes.



Plus grave, nous retrouverons cela dans la plupart des documents. Il y a beaucoup de chiffres qui ne concordent pas. On voit que les choses ne marchent pas et on maquille les chiffres.



Le Président Macky Sall ne récite pas ce qu’il a appris de Wade. Sa vision ne repose que sur la dette. On se rend compte qu’il a échoué. Il attend 2018 pour initier un budget social ou loi de finance sociale. "





Aliou Diouf

