Me Madické Niang va diriger le groupe parlementaire des libéraux Les responsables politiques de la coalition gagnante Wattu Sénégal faisaient face à la presse cet après-midi. Mamadou Diop Decroix et ses camarades ont encore décrié l’organisation des élections législatives.

Rédigé par leral.net le Mardi 12 Septembre 2017 à 23:00

Mamadou Diop Decroix est longuement revenu sur les couacs qui ont parsemé les législatives du 30 juillet 2017 face aux journalistes. Selon lui, l’opposition a la majorité malgré les irrégularités constatés. Donc, ils ne sont plus la majorité mais les tenants du pouvoir.



L’information qui circulait depuis des semaines, a été confirmée par le coordonnateur du Parti démocratique sénégalais, Oumar Sarr. Me Madické Niang dirigera le groupe parlementaire des libéraux et démocrates annonce-t-il. Une décision prise avec l’accord des différents responsables de la coalition Wattu gagnante.



Une réunion se tiendra demain mercredi, avec l'ensemble des élus de la coalition gagnante, pour pourvoir aux postes de vice-président du groupe parlementaire et de présidents de commissions, entre autres, selon le coordonnateur, Oumar Sarr.



Mamadou Diop Decroix n'a pas manqué de réitérer l'engagement de la coalition aux côtés du maire de Dakar, Khalifa Sall, tout en précisant que le combat pour sa libération se fera tant au sein de l'Assemblée nationale qu'en dehors de son enceinte.





Alain Lolade avec Ndarinfo

