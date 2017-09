Me Moussa Bocar Thiam, Ps: "C’est un gouvernement de l’Apr avec quelques amis, c’est inadmissible"

Ça grogne fort dans le Macky. Après la formation du nouveau gouvernement, des voix s’élèvent, partout, pour critiquer le choix de Macky Sall. Après Thérese Faye, Youssou Touré, c’est Moussa Bocar Thiam, l’un des porte-paroles du Parti socialiste, allié de l’Apr, qui exprime sa colère.



Dans un entretien accordé avec L’Observateur, l’avocat et maire de Ourossogui soutient qu’il n’est pas satisfait de la composition du Gouvernement Dionne 2. Il se dit surpris du nombre de poste alloués au Parti socialiste qui, selon lui s’attendait à au moins cinq.



«Ce nouveau gouvernement ne reflète pas la poids politique du Ps, parce que gouverner ensemble signifie qu’on ait des acteurs dans le gouvernement. On s’attendait à avoir un minimum cinq ministres socialistes. Ce sont les seuls éléments qui pouvaient permettre de dire aujourd’hui que nous avons un gouvernement qui correspond aux enjeux politiques, aux rapports de force politique dans le pays. Mais aujourdhui, ce gouvernement ne le traduit pas. Nous sommes vraiment très surpris de voir qu’on se retrouve avec deux ministres, le Pit un, l’Afp un et la Ld un », explique Moussa Bocar Thiam. Qui juge «inadmissible » ce partage car «sur les 39 ministres, 34 sont de l’Apr ».



«Sur les 54 départements, 35 ont été gagnés par Benno Bokk Yaakaar, les des dernières Législatives, grâces au Parti socialiste. Sans le Ps, Bby n’allait jamais gagner Dakar. Ça, tout le monde le sait, c’est une évidence. Il y a aussi Thies, Saint-Louis, Sédhiou, Vélingara… Donc, ce nouveau gouvernement ne reflète pas Benno Bokk Yaakaar. C’est un gouvernement de l’Apr avec quelques amis », note Me Thiam.

