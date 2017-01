Me Moussa Diop, DG de Dakar Dem Dikk, "ce rapport de l'ARMP n'est pas fiable" Le directeur général de la société Dakar Dem Dikk, Me Moussa Diop ne serait pas d'accord avec l'ARMP (Agence de Régulation des Marchés Publics). Pour lui, le dernier rapport publié par l'ARMP n'est pas fiable. Il est monté au créneau hier lors d'une conférence de presse, documents en main pour démonter les accusations du cabinet qui a mené l'audit.

Le rapport publié vendredi dernier ne serait pas fiable selon le directeur général de Dakar Dem Dikk, Me Moussa Diop. Ce dernier a tenu hier une conférence de presse pour apporter des réponses au dernier rapport de l'ARMP qui relève un certain nombre de dysfonctionnements dans la gestion de ladite société. Pour lui, sur le problème de compétence et de fiabilité, "ce rapport n'est pas du tout fiable, ce qui a été mis dans ce rapport, ne relève pas de la réalité". En effet, selon lui, dans le rapport réalisé par la société BSC, il a été mentionné que les contrats sont signés par le directeur administratif et financier, le directeur technique ou par le directeur des ressources humaines alors qu'il ne les a pas habilités à signer sa place. Le directeur général de la société de transport public affirme que c'est bel et bien sa signature qui est apposée dans lesdits contrats. il souligne que dans le rapport, le cabinet d'audit parle de directeur administratif et financier alors que ce poste n'existe pas dans la société. "Ici, nous avons un directeur financier et comptable", précise-t-il. Selon lui, il y aurait des gens tapis dans l'ombre qui cherchent à ternir l(image de Dakar Dem Dikk. Le rapport de l'ARMP relève notamment que pour Dakar Dem Dikk , plusieurs contrats ont été signés par le Directeur Technique, le Directeur Administratif et Financier ou le Directeur des Ressources Humaines alors que ces responsables n’ont pas reçu d’habilitation formelle du Directeur Général de DDD les nommant Personnes Responsables des Marchés pour des catégories et des montants déterminés de marchés conformément à l’article 27 du CMP ( Code des Marchés Mublics).

source: direct info

