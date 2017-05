Me Moussa Diop : «Idrissa Seck est le champion de la transhumance» Idrissa Seck n’a pas de leçon moralisatrice à donner à quiconque dans le domaine de la transhumance car, c’est lui qui en est l’initiateur. C’est ce qu’a déclaré Me Moussa Diop qui avait convoqué ses partisans à un grand rassemblement ce samedi, à la Place de la Nation (ex Place de l’Obélisque).



«Il y a aujourd’hui dans ce pays des choses qui poussent des Sénégalais qui n’ont jamais travaillé, qui ont même créé le phénomène de la transhumance à vouloir le diriger. Ne l’oublions pas avec Mbaye Diouf et Abdoulaye Diack à l’époque : qui les a amenés au Pds ? C’est Idrissa Seck. Vous venez au Pds ou je vous fusille, ils ont couru comme des lapins», a-t-il martelé.



Et de poursuivre : «D’ailleurs, la présidence, ce n’est pas un gâteau qu’on se partage, ce n’est pas un luxe qu’on se donne, c’est un sacerdoce. Vous ne dormez pas, vous travaillez pour les Sénégalais, vous devez être disponible et cultiver la proximité, mais ces gens n’ont jamais travaillé. Ils se retrouvent à Saint James en Europe, vous ne les entendez pas pendant 5 ans, et d’un seul coup, dès qu’il y a mandat, ils arrivent et veulent dire qu’ils veulent être président. Ils n’ont qu’à nous montrer leur capacité pour qu’on leur accorde notre confiance, c’est cela la réalité au Sénégal. Il faut qu’ils se mettent à travailler et arrêter le bavardage».



