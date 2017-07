Me Nafisatou Diop Cissé : "Idrissa Seck a un problème avec le sérieux, sa vision s’arrête aux suites de l’hôtel Saint James"

«La vision de Macky Sall s’arrête à Diamniadio», a déclaré mardi à Thiès, Idrissa Seck Thies, allusion au Pôle urbain de Diamniadio, un des vastes programmes de développement du régime de Macky Sall. Une attaque qui a fait réagir Me Nafissatou Diop Cissé, responsable de l’Apr et ancienne collaborateur du président du Rewmi.



Interrogée par le quotidien «Libération », elle n’a mis de gants pour larguer ses vérités très piquantes sur son ancien mentor. «Idrissa Seck a un problème avec le sérieux. Il est en contradiction historique avec la vérité des faits. Il a commis un attentat contre la réalité », ironise la Notaire.



« Comment peut-on dire que le régime est corrompu après avoir été mêlé au scandale financier le plus retentissant de l’histoire du Sénégal ? Qui a donné des marchés à un de ses parents ? », se demande-t-elle. A son avis «ces attaques » d’Idrissa Seck contre le Président Macky Sall, « c’est tout simplement de la méchanceté et de la jalousie ».



« Le président Macky Sall a au moins une vision matérialisée par le PSE (Plan Sénégal Emergent). Une vision qui a donné naissance à des programmes extraordinaires comme le PUDC ou PUMA. Une vision qui a fait aujourd’hui du Sénégal, un pays où mix énergétique est une réalité car vous avez vu que les centrales solaires sortent de toutes parts.



Les Sénégalais doivent aujourd’hui se demander qu’est-ce que Idrissa Seck a fait pour le pays ? Rien. Sincèrement. Le Président Macky Sall est dans l’action pas dans le verbiage. Si Idrissa Seck a une vision, elle s’arrête aux suites de l’hôtel Saint James, son havre situé dans le sixième arrondissement à Paris (France) », dira-t-elle.

