Me Nafissatou Diop Cissé: "je vais battre campagne aux côtés de Mariama Sarr et Awa Guèye, afin de donner une majorité confortable au Président Macky Sall" La notaire Nafissatou Diop Cissé a promis de descendre et battre campagne aux côtés de Mariama Sarr et Awa Guèye pour Benno Bok Yakaar afin de donner une majorité confortable à l'Assemblée nationale au Président Macky Sall, à l'issue des Législatives de juillet prochain.

