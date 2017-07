Me Nafissatou Diop : «En laissant Wade battre campagne, la coalition Gagnante Wattu Senegaal doit être poursuivie pour tentative d’homicide volontaire » Rédigé par leral.net le Jeudi 13 Juillet 2017 à 10:42 | | 5 commentaire(s)|

Me Nafissatou Diop a estimé que les personnes qui ont incité Me Abdoulaye Wade venir faire campagne comme tête de liste de la coalition Gagnante Wattu Senegaal doivent être poursuivis pour « tentative d’homicide volontaire ».

La célèbre notaire crie déjà au drame et craint la fin de l’histoire par une tragédie. Pour Me Nafissatou Diop, Me Wade est en danger permanent en acceptant de faire campagne pour la coalition Gagnante Wattu Senegaal.



« C’est une tragédie permanente. C’est pathétique. Honnêtement, les gens du PDS qui ont incité Wade à adopter cette démarche doivent être poursuivis pour tentative d’homicide volontaire. Quand j’ai vu Wade à son arrivée à Dakar, j’avais les larmes aux yeux parce que nos deux familles sont liées. Tout le monde connaît les relations entre Wade et Fara Ndiaye. », se désole Me Nafissatou Diop dans un entretien avec Libération.



Avant d’ajouter : « A son âge, on devait éviter à Wade ce supplice. C’est dramatique mais ça prouve aussi que les responsables du PDS ne croient pas en eux-mêmes. Ils sont allés extirper un vieux de 93 ans - son âge officiel - pour qu’ils battent campagne face à des listes dirigés par des gens qui ont l’âge de son fils. »



Abdoulaye Wade à qui on donne officiellement 91 ans est revenu au bercail trois ans après lundi dernier et a su drainer les foules lors de son arrivée et hier lors de son déplacement à Mbacké où il a su encore mesurer sa popularité intacte au Sénégal.



Massène DIOP Leral.net

