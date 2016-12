Me Nafissatou Diop finance 55 groupements pour un montant de 8 millions

Me Nafissatou Diop a remis hier aux 55 groupements de femmes un montant de 8 millions. Ce financement entre dans le cadre du financement de l’Émergence donné par le ministère de la Solidarité Nationale Moustapha Diop. La notaire a remis aux femmes sans obédience politique parce que selon elle ce financement appartient à toutes les femmes du Sénégal. Mais il sera remboursé sur 18 mois avec un intérêt d’un mois avec un taux de 5% avec un mois différé. Le PCA de Fonsis a souligné que le président de la République a mis un crédit destiné aux femmes dont l’objet est d’éradiquer la pauvreté et aider les femmes à travailler. A cet effet la notaire sublime ses militants à rembourser l’argent pour que les autres puissent bénéficier. Elle a insisté sur la solidarité au GIE. Elle a souligné que ces femmes n’attendront pas 1 mois mais plutôt 12 mois ce qu’elle espère avec ses montants car elles sont braves. La somme est répartie entre 100.000 à 150.000f par groupements.



gawlo.net

