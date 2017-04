Me Ousmane Ngom : « Mon plus grand bonheur, a été l’annonce de la revalorisation du statut des chefs de village »

Le message à la nation du chef de l’Etat ce lundi 03 avril à l’occasion du 57e anniversaire consacrant l’accession à l’indépendance du Sénégal ne se passe pas de commentaires. Pour Me Ousmane Ngom, leader de Libéral Ça Kanam et de la Coalition Sénégal Ça Kanam « le message du Président Macky Sall a ouvert de belles perspectives dans la marche vers l’émergence avec la réaffirmation de sa ferme volonté de répondre chaque jour davantage aux aspirations légitimes de toutes les couches des populations pour un développement inclusif et solidaire », note le communiqué parvenu à la Rédaction de Leral.net.



Tout en rappelant les réalisations du président Macky Sall dans le cadre du P.S.E, comme la baisse de l’électricité, la transformation des titres précaires en titres foncier, les réalisations hydrauliques forages etc.), l’ancien ministre de l’intérieur sous Wade de déclarer « avec une telle vision nous allons tout droit vers la Démocratie Economique qui est notre crédo au niveau de LCK ».



Cependant, souligne Ousmane Ngom, «mon plus grand Bonheur, a été l’annonce de la Revalorisation du Statut des Chefs de Village. Cette décision a une haute portée Sociale, Politique et Economique», car renchérit-il, « C’est la réparation d’une grande injustice qui a duré plus de 40 ans. C’est aussi la marque de la lucidité du Président de la République. Son sens de l’écoute et son humilité lui ont permis de prendre cette décision qui a une haute portée sociale, politique et économique ».



Landing Diédhiou, Leral.net

