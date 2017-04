Me Ousmane Ngom, Président de la coalition « SCK », sur les législatives : «Il est possible d’avoir un, deux, trois, quatre coalitions, dans la majorité présidentielle » En marge du Gamou annuel du village de Ndiama, dans le Pakao, Me Ousmane Ngom, leader de la coalition « Senegaal Ca Kanam », a tenu à faire des précisions par rapport à ladite entité, qui fait l’objet de plusieurs critiques au sein de la mouvance présidentielle.

Rédigé par leral.net le Mercredi 19 Avril 2017 à 10:47 | | 0 commentaire(s)|

Critique contre la coalition « Senegaal Ca Kanam »



« Moi, je pense que le président de la République est tout à fait sincère, lorsqu’il lance cet appel au dialogue, surtout quand il dit qu’il tend ses bras à tous les fils du pays. Pour moi, la bataille n’est plus au jérémiades, aux invectives, ou même à la conquête de la démocratie politique qui est une marque reconnue. Pourquoi essayer d’enfoncer des portes ouvertes, alors que nous pouvons attaquer notre combat, le combat de la démocratie économique ? Moi, je suis contre l’unanimisme ou l’uniformisme. Mais je suis avant tout un libéral, un démocrate et un patriote ».



Crise au Parti démocratique sénégalais



« Ce débat ne me concerne plus. J’ai depuis longtemps décidé de regarder devant moi et de développer une nouvelle initiative. Bien entendu, comme je l’ai dit au moment où je créais ce mouvement, c’est un réceptacle pour tous les libéraux qui sont déboussolés, frustrés ou qui cherchent un nouveau leadership consensuel. J’avais dit à l’époque que je tiens le flambeau du « Sopi », l’étendard du « Sopi », et je lance un appel à tous les libéraux pour qu’ils viennent rejoindre cet étendard », informe Me Ousmane Ngom.



VoxPopuli



Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook