Me Ousmane Ngom clashe l’opposition sénégalaise : « C’est désespérant que l’opposition s’agrippe sur Me Wade… » L’ancien ministre de l’Intérieur de Me Abdoulaye Wade, Me Ousmane Ngom a sévèrement tapé sur l’opposition sénégalaise qui compte sur l’implication de Me Wade pour gagner les élections législatives à venir.



Selon Me Ousmanbe Ngom « c’est regrettable et désespérant que l’opposition en perte de vitesse et qui a besoin d’une caution morale, puisse compter sur Me Wade pour avoir une caution morale », peste-t-il.



A l’en croire, «ce serait désespérant que cette opposition puisse recourir à Me Abdoulaye Wade, qui a fait son temps et qui a besoin de repos pour se faire une santé », tonne Me Ngom sur la Rfm.



Le leader du mouvement "Libéral ca Kanam" a fait cette déclaration lors d'u ne tournée dans le Sud du pays.



