Me Ousmane Sèye : « Je confirme que nous allons vers un report de la date des élections législatives »

Les élections législatives initialement prévues le 02 juillet par le président Macky Sall à l’occasion du dialogue entre le pouvoir et l’opposition vont connaitre un report. C’est du moins l’avis de Me Ousmane Sèye qui évoque des raisons liées au vote de certaines lois à l’Assemblée et du fait du mois de ramadan qui pointe à l’horizon.



Selon Me Ousmane Sèye, la date des élections législatives va etre reporté pour deux raisons fondamentales.



D’abord, le vote de certains lois va entrainer des modifications du code électoral et va toucher les délais prévus par la loi.



« N’oublions pas qu’il y a eu 11 point d’accords entre l’opposition et la majorité et ces points devaient être mis en œuvre dont certains doivent être votés à l’Assemblée nationale. Le vote de ces lois entrainent des modifications sur le code électorale et touche certains délais et de ce fait vous ne pouvez plus maintenir le 02 juillet. On va vers le report des élections législatives, je le confirme », révèle Me Ousmane Sèye.



Le deuxième facteur, selon Ousmane Sèye, c’est que si l’on maintient la date du 02 juillet, la campagne va se dérouler pendant 15 jours au mois du ramadan ; Ce n’est pas illégal, mais ce n’est pas confortable.



Landing DIEDHIOU, Leral.net