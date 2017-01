Me Ousmane Sèye:"Yahya Jammeh n’est pas à l’abri de poursuites par la CPI, ..."

Après le cinglant démenti apporté par le ministre des Affaires Etrangères sur cette prétendue immunité accordée au Président déchu de la Gambie, Me Ousmane Sèye a confirmé en tant qu’avocat juriste, ce que Mankeur Ndiaye a dit. Selon lui, il n’appartient pas au Conseil de sécurité des Nations-Unies ou à la CEDEAO, d’accorder quelque privilège ou immunité que ce soit à un Président défait. Les privilèges sont accordés par le peuple souverain, et dans le cas d’espèce, c’est l’apanage du peuple gambien. Me Ousmane Sèye a rappelé que « la Gambie est toujours sous l’empire du Traité de Rome ».



Selon lui, la Gambie a pris la décision de sortir de la CPI, mais le déclenchement de la procédure n’a pas encore abouti parce qu’il faut un délai d’un (1) an. Il explique que « lorsque Yahya Jammeh a pris conscience de tout ce qui pouvait lui arriver après le pouvoir, il a décidé d’enclencher la procédure qui n’est pas toujours arrivée à son terme. Donc même si on avait signé quelque autorisation, ou garantie que ce soit, fût-il par le Président Adama Barrow, ce serait nul et non avenu car le Traité de Rome ne pourra pas prendre en compte ces privilèges. Les crimes et les délits qu’aurait commis l’ancien chef de l’Etat Gambien sont imprescriptibles et il n’y a pas d’impunité devant la Cour pénale internationale".

Par ailleurs, Me Ousmane Sèye a tenu à féliciter le président de la République "pour son courage politique, sa vision, sa fine analyse de la situation géopolitique sous-régionale et régionale dont il a fait preuve, pour aboutir au renoncement du pouvoir par Yahya Jammeh". C’est pourquoi, Me Ousmane a appelé "toutes les forces politiques de notre pays, y compris l’opposition comme le pouvoir, particulièrement la Coalition Manko Wattu Sénégal ainsi que Benno Bokk Yakaar, à adresser leurs vives félicitations au chef de l’Etat Macky Sall".

