Me Sèye : « Me Wade a le droit de s’investir dans la politique »

Le retour de l'ex-président de la République, Me Abdoulaye Wade au Sénégal alimente des débats dans tous les salons de Dakar. Me Ousmane Sèye, leader du Front républicain (Fr), désapprouve ceux qui demandent à Me Abdoulaye Wade de prendre sa retraite politique à cause de son âge.



Contrairement, aux leaders de la coalition présidentielle (Benno Bokk Yakkar), Me Ousmane Seye n’y voit pas d’inconvénient sur le prolongement de la carrière politique de Wade malgré ses 91 ans. « Me Abdoulaye Wade a le droit de s’investir dans la politique. Personnellement, je ne lui demande pas de prendre sa retraite politique. Pour moi, il n’y a pas de retraite dans le domaine de la politique », a fait savoir l’ancien collaborateur du président Wade.



Par contre, Me Sèye demande à Me Wade d’œuvrer pour le Sénégal et l’intérêt de ce pays et ses activités doivent se faire dans les règles de l’art. « Parce que le Sénégal, l’avait porté à sa tête pendant 12 ans, c’est beaucoup et il est redevable à ce pays et c’est un modèle. Je le dis souvent, le président Wade est rentré dans l’histoire et doit rester dans l’histoire. Et j’insiste, il a le droit de continuer, de faire de la politique », pense-t-il.



Depuis l’annonce de son retour au Sénégal, ils sont nombreux, ceux qui demandent au président Wade de renoncer à ce périple considéré comme très ‘’risqué’’. Son retour au Sénégal est désormais certain parce qu’il a été investi tête de liste nationale de la coalition ‘’wattu Sénégal’’. Une coalition qui regroupe plusieurs formations politiques de l’opposition dont le Pds.



Dakartimes

