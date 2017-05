Me Sidiki Kaba demande aux Etats africains de doter plus de ressources aux ministères de justice Me Sidiki Kaba, ministre de la justice garde des sceaux, président des états parties au Statut de Rome de la Cour Pénale Internationale (CPI), a fait lundi à Dakar un plaidoyer pour le renforcement des ressources financières allouées aux ministères de justice des pays africains.

Rédigé par leral.net le Mercredi 24 Mai 2017 à 07:13 | | 0 commentaire(s)|









Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook