Me Sidiki Kaba dément : « Ma fille n’est pas impliquée dans les faits relatés dans la presse »

Rédigé par leral.net le Mercredi 29 Mars 2017 à 22:45 | | 0 commentaire(s)|

Dans sa livraison d’hier, le quotidien Les Echos, relatant un «scandale à la Brigade de l’Arsenal de la Marine», écrit à Sa Une et à la page 3 que «fille du ministre de la Justice, Me Sidiki Kaba, insulte les gendarmes». «L’incident, s’est produit hier (mardi 28 mars 2017) à 19 heures (sic !)», ajoute le journaliste.

Il faut préciser qu’à cette heure, l’unique fille du ministre était au chevet de son père dans les locaux d’un hôpital de la place et ne saurait être impliquée dans les faits sus relatés.

Par conséquent, l’auteur de l’article et ceux qui ont relayé cette fausse information, sont invités à apporter cette précision, selon les mêmes formes, à l’attention de leurs lecteurs et auditeurs.

Soro Diop, CT COM MINISTRE DE LA JUSTICE



Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook