Me Sidiki Kaba : le «miraculé» Restons avec le ministre en charge de la Justice pour parler de l’accident dont il a été victime, en compagnie de son chauffeur, le week-end dernier. Selon nos radars sensibles, Me Sidiki Kaba était avec le chef de l’Etat, à l’étranger, quand on lui a appris le rappel à Dieu de sa sœur.

Sans attendre, il a cherché un billet Air France pour rentrer, avec l’autorisation du chef de l’Etat. Dès qu’il est arrivé, il s’est préparé pour se rendre à Tambacounda. C’est sur la route que l’accident est survenu. Ceux qui ont assisté à la scène, n’en reviennent toujours pas. La belle voiture du ministre a été complètement désossée. Les témoins de la scène ont rendu grâce à Dieu puisqu’il n’y a pas eu mort d’homme. Le ministre a été touché, mais c’est le chauffeur qui a subi le plus de dommages. Aussi bien Me Sidiki Kaba que le chauffeur sont toujours dans un hôpital de la place dakaroise. Dieu soit loué. Nous leur souhaitons prompt rétablissement.



Les Echos

