Me Sidiki Kaba passe le témoin à Ismaëla Madior Fall, demain (jeudi)

Rédigé par leral.net le Mercredi 13 Septembre 2017 à 19:22 | | 0 commentaire(s)|

La cérémonie de passation de service entre le garde des Sceaux, ministre de la Justice entrant, Ismaïla Madior Fall, et le ministre sortant, Me Sidiki Kaba, se tiendra jeudi à partir de 15h30, annonce un communiqué parvenu à l’APS et repris par leral.net.



La cérémonie est prévue dans les locaux du ministère de la Justice (ex-ambassade des Etats-Unis).

