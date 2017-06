Me Wade: «En France, les Sénégalais ont tourné le dos à Macky»

L’ancien président Abdoulaye Wade a reçu la visite dans sa résidence de Versailles, d’une délégation de l’opposition conduite par Sidy Fall. A cette occasion, Me Wade a confié à ses hôtes qu’il prépare son retour au pays pour participer aux Législatures du 30 juillet 2017.



Investi tête de liste de la « Coalition gagnante Wattu Senegaal », le secrétaire général national du Pds a, d’après le journal « La Tribune» révélé qu’il compte utiliser la même stratégie contre Abdou Diouf durant ses années d’opposition pour remporter la majorité et « balayer » le régime de Macky Sall.



Dans cette stratégie, Me Wade n’exclut pas de prendre langue avec tous les frustrés de Benno, notamment ceux qui ont été sanctionnés pour avoir contesté les choix du Président Macky Sall lors des investitures.



Par ailleurs, il a indiqué à ses hôtes qu’ «en France, les Sénégalais ont tourné le dos à Macky Sall». A titre d’exemple, selon "La Tribune", Wade a cité entre autre,s les meetings parisiens du Dg du Port Cheikh Kanté, et de la Lonase , Amadou Samba Kane, pour dire qu’ils n’ont pas mobilisé.

