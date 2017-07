Me Wade à Tivaouane, Pire et Touba, mercredi

La tête de liste de la coalition gagnante Mankoo Wattu Sénégal et ancien président de la République Me Abdoulaye, est rentré à Dakar comme prévu ce lundi, en milieu d’après-midi. Il a été accueilli par des milliers de personnes.



Dès sa descente de son avion, plusieurs voitures ont formé un cortège pour l'accompagner tout en prenant la direction de la permanence Mamadou Lamine Badji du Parti démocratique sénégalais (PDS).



Selon Mamadou Diop Decroix, la tête de liste de la coalition, Me Abdoulaye Wade va se rendre, mercredi à Tivaouane d’abord, pour présenter ses condoléances au khalife général des Tidjanes suite au rappel à Dieu de Cheikh Tidiane Sy Al Maktoum, ensuite il sera à Pire pour présenter ses condoléances au Khalife à la suite du rappel à Dieu de Serigne Moustapha Cissé, à la fin du mois de Ramadan.



Me Abdoulaye Wade va prendre ensuite la route de Touba pour aller rencontrer le Khalife général de Touba. Il passera la nuit dans la ville sainte. Dans l’après-midi, il présidera un grand meeting à Mbacké et environs.

