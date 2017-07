Me Wade à Tivaouane et Pire, cet après-midi

Rédigé par leral.net le Vendredi 14 Juillet 2017 à 15:02 | | 0 commentaire(s)|



La visite de l’ancien Président Abdoulaye Wade à Tivaouane et à Pire initialement prévue mercredi dernier, avant d’être reportée, aura finalement lieu ce vendredi après-midi. En effet, Me Wade qui était à Touba depuis mercredi dernier, ralliera les villes de Tivaouane et de Pire pour présenter ses condoléances aux familles Sy et Cissé suite aux décès de Serigne Cheikh Ahmed Tidiane al Makhtoum et de Serigne Moustapha Cissé, deux hommes avec qui, il entretenait d’excellentes relations.



En principe à Tivaouane, Gorgui par ailleurs tête de liste de la coalition Gagnante Mankoo Wattu Senegaal sera accueilli par Serigne Mbaye Sy Mansour, porte-parole de la famille Sy, car le khalife général Serigne Abdou Aziz Al Amine serait absent des lieux.

Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook