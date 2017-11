Me Wade retourne à Versailles sur la pointe des pieds

Arrivé en fanfare la veille des élections législatives, Me Wade est reparti sans même avertir. Le pape du Sopi a quitté Dakar hier, pour sa de retraite de Versailles (France). A part son entourage immédiat, peu de gens au Pds était au courant de son retour à Versailles.



Outre sa douce moitié, Mme Wade Viviane Vert, le Vieux a mis dans ses valises quelques membres de sa garde rapprochée. Après quelques jours à Paris, Wade va prendre l’avion pour le Qatar pour rendre visite à son fils Karim et créer les conditions de son retour au Sénégal.

