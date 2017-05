Méandres infinis des propos de El Malick SECK: Entre affabulation infondée et conspiration injustifiée contre Thierno Alassane SALL

Attristé par les paroles de El Malick, tel a été notre regrettable constat suite à la publication de ses articles, cherchant à jeter – avec véhémence – l’opprobre sur notre camarade Thierno Alassane SALL. Ses propos relèvent beaucoup plus de l’indignation et de la haine, qu’il ne saurait en être autrement.





A lire ses publications mitigées entre âpre acharnement répété, conspirations non justifiées, attaques passionnées, invectives non fondées, nonobstant ses velléités de positionnement au niveau de l’échiquier politique de la commune de Thiès, ceci ne fait que révéler au grand public, son état d’esprit limité, très loin d’une rationalité limitée.



En reprenant cette illustre citation de Eleanor Roosevelt, stipulant que « Les grands esprits discutent des idées ; Les esprits moyens discutent des événements ; Les petits esprits discutent des gens», El Malick s’est décidément résolu, à vouloir se hisser dans la catégorie des petits esprits. Choix, passion ou démesure, que sais-je encore comme qualificatifs, les hommes intègres – à la fois dotés de raison et étant en mesure d’en faire une analyse froide – sauront analyser ses virulentes attaques proférées contre le camarade Thierno Alassane SALL.



C’est à la fois vrai et déplorable qu’il est de coutume de voir des hommes politiques attaquer avec bassesse, d’honnêtes citoyens dès lors que ces deniers entretiennent des points de vue divergents. Il est ignoble de vouloir attaquer les personnes soit par des allégations gratuites sur leurs personnalités ou sur leur famille, soit par des conspirations insoupçonnées. Le débat devrait idéalement se recentrer sur les principes ou à minima, sur les idées en vue de l’enrichir et de l’aligner à sa noblesse d’antan.



C’est une des raisons qui fait que les gens intègres tournent le dos aux aspirations politiques, afin de préserver leur famille, leurs amis et proches de ce genre d’affabulations émanant d’une frange de politicards incultes. Il est temps de faire de la politique autrement. Une base politique solide se mérite. Elle ne s’acquiert par en manipulant les réseaux sociaux ou autre médium de communication en ligne, depuis son ordinateur et pis encore, depuis des bureaux climatisés ou autre palace de jouissance de choses mondaines. Une base politique est la résultante d’un travail de longue haleine au contact des populations, une implication au quotidien, la culture de l’excellence et du rapprochement d’avec les gens de la cité, et surtout , l’exemplarité comportementale pour amener l’adhésion autour de soi. En guise de réponse à votre sortie voulant ternir l’image du camarade, Thierno Alassane SALL, nous vous répondons juste par cette définition élémentaire du lâcher prise qui nous recommande de ne pas vous juger, mais de vous accorder juste le droit d’être humain.



Hélas, les Sénégalais ne vous attendaient pas, El Malick, sur ce terrain, du moins vous voir vous acharner passionnément sur un camarade de parti, de surcroît un responsable politique local de la même base politique. Ceci ne saurait être la ligne de conduite à adopter au sein de notre famille politique, fut-il par un des nôtres, si l’on se réfère à la conduite et à la démarche de Son Excellence, Monsieur le Président de la République. Jamais, Son Excellence ne s’est permis d’attaquer passionnément les personnes. Car c’est cela qui caractérise la grandeur d’une personne, face à une situation donnée.



Nous n’allons pas nous apitoyer sur le sort du camarade Thierno Alassane SALL. Et Il serait plus judicieux d’en arriver à faire la part des choses entre la gestion des affaires étatiques et l’animation et la conduite des instances politiques de l’APR. S’agissant de la première, Son Excellence Monsieur le Président de la République, dispose de prérogatives régaliennes pour le choix des personnes devant l’accompagner à l’accomplissement de sa mission de mener le Sénégal sur les destinées de l’émergence. En cela, la République prime en tout, et pour ce faire, Son Excellence Monsieur le Président de la République dispose du pouvoir de nommer les ministres et mettre fin à leurs fonctions à tout moment et en tout lieu. No Comment !



Revenant à l’animation et la conduite des instances politiques de l’APR, le camarade Thierno Alassane SALL est un militant engagé, qui s’attelle à faire la promotion des valeurs morales et vertus citoyennes au sein du landerneau politique. Faisant partie des premiers compagnons de Son Excellence lors de cette traversée du désert depuis 2009. Le camarade Thierno Alassane SALL lui voue respect, sympathie et affection. Et pour ce faire, il ne ménagea aucun effort et synergie débordante aux bons et loyaux services envers Son Excellence, Monsieur le Président de la République. Ce qui lui valut des attaques répétées de la part de la défunte diète libérale.



Et d’ailleurs, il ne s’agit que d’un simple rappel pour vous, car il ne saurait venir à l’esprit du camarade Thierno Alassane SALL, fut-il une fraction de seconde, de s’en vanter de ce compagnonnage avec son frère, Son Excellence Monsieur le Président de la République, eu égard à une sympathie sincère et mutuelle de très longue date. Bien entendu, une sympathie sous-tendue par un idéal, par des valeurs et vertus principielles qui renvoient à l’imaginaire politique et social de la République, ledit imaginaire qu’ils partagent en commun. Le camarade Thierno Alassane SALL est un homme de principes, intègre, courtois, respectueux, dévoué au militantisme, désintéressé des choses mondaines, honnêt et franc, un leader consensuel qui sait fédérer toujours en privilégiant une démarche participative. Tout comme l’est d’ailleurs Son Excellence, Monsieur le Président de la République. Et pour conclure, dirais-je tout simplement un homme de conviction, résolument engagé à ses côtés.





Malheureusement, ce ne sont pas des personnes malintentionnées comme vous, du carré des derniers venus et non des moindres, comprenez par là sous les lambris dorés, et aspirant à se propulser facilement aux plus hautes sphères de l’establishment, qui réussiront à remuer ciel et terre pour que leur relation s’assombrisse.



De ce fait, Il urge d’assainir nos relations intra-camarades au sein de notre famille politique qu’est l’APR, et plus globalement au sein de la coalition Benno Bokk Yakaar. Il ne faut pas profiter d’une mésentente entre deux individus pour chercher à tirer à boulets rouges, à jeter le discrédit ou, plus exactement, vouloir ternir l’image d’honnête citoyen. En quoi faisant ? Verser dans l’invective et la conspiration, la diffamation à longueur de journée.



Si nous voulons que notre compagnonnage au sein de notre famille politique (l’APR) et plus largement, d’avec la mouvance présidentielle soit couronné de succès par une écrasante majorité à l’Assemblée Nationale au soir du 30 Juillet 2017 et aussi par une réélection de Son Excellence M. Le Président de la République en 2019, il serait préférable d’éviter toute attitude ou démarche démagogique pouvant mener à la désunion, ou à la déstabilisation.



Cela ne saurait être ni l’heure, ni le moment pour continuer de la manière la plus efficiente possible cette massification du parti déjà entreprise au niveau local, communal, départemental, régional, national sans oublier la diaspora sénégalaise. Il ne faudrait pas donner à l’opposition cette aubaine de nous attaquer et d’accentuer leurs arguments sur nos querelles intestines qui souvent, trouvent leur justification dans nos ruses et guerres de positionnement et pis encore, dans nos intérêts crypto-personnels.



Au vu des prochaines joutes électorales, législative tout comme présidentielle, l’heure est à la mobilisation des troupes, la convergence d’idées autour des idéologies que nous défendons, à l’émulation créative des synergies utiles et positives. Nous gagnerions plus à adopter une posture participative et inclusive de toutes les synergies d’action devant permettre à mieux valoriser le travail déjà entrepris sur le terrain depuis un certain temps et d’en consolider les acquis. Cette concentricité – unique objectif qui vaille – devrait nous unir toutes et tous autour de Son Excellence, Monsieur le Président de la République pour une massification de nos forces, et plus largement, pour la mise en œuvre d’une stratégie victorieuse, cohérente et autocentrée pour les joutes électorales à venir.



Je ne saurais terminer cette petite contribution sans magnifier la prise de position à la fois lucide et honorable de l’instance départementale de l’APR de Thiès sur le fait d’apporter son soutien au camarade Thierno Alassane SALL.



Puisse Le Bon Dieu, nous préserver des émérites conspirateurs et affabulateurs chevronnés !



Tamsir NDIAYE (Consultant en Stratégie des Systémes d’Information)