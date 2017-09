Mécontents du "partage", les camarades de Tanor demande plus à Macky Sall Il ne se passe pas un seul jour, depuis la publication de la liste des membres du Gouvernement, sans que des individualités, partis ou coalition de partis ne réclament plus de postes de responsabilités dans le pouvoir de Macky Sall.

Jeudi 21 Septembre 2017

Dans un communiqué dont la rédaction de leral.net a reçu copie, la coalition Benno Ak Tanor, dirigée par le maire de Nguégniène a réclamé plus de postes pour ses cadres.



« La conférence des leaders constate que les attentes légitimes de la coalition Benno Ak Tanor n’ont pas été prises en charge », font savoir les camarades de Ousmane Tanor Dieng, en voyage présentement aux Etats-Unis avec le chef de l’Etat.



Cheikh Sarr et ses camarades soulignent que « l’augmentation du nombre de ministres dans le gouvernement ne s’est pas traduite par une plus grande responsabilisation des cadres de leur coalition ».



Et « en vue d’une consolidation » de l’unité au sein de Benno Bokk Yaakaar, les camarades de Tanor attirent l’attention du président Macky Sall sur « la disponibilité de ressources humaines compétentes, dans leur structure, prêtes à s’engager partout dans le cadre de la mise en œuvres des politiques publiques ».



