Mecque : Macky Sall reçu par l’Imam, Mahir Al Muaiqly

Après avoir dirigé la prière du vendredi à la Grande Mosquée de la Mecque, l’Imam Mahir Al Muaiqly a eu un entretien avec le Président de la république, Son Excellence Monsieur Macky Sall. Maher Ibn Hamd Ibn Mueaql Al Mueaqly Al Baloui alias Maher Al Mueaqly est un célèbre réciteur et imam originaire de la grande Arabie Saoudite, pays riche en patrimoine religieux et en réciteurs de grandes renommées tels Abdallah Matroud, Abdel Aziz Al Ahmed, Abdul Bari Ath Thobaity, Ali Jaber, et d’autres encore…