Média : El Hadji Ousseynou Diouf lance son quotidien sportif SPORT11

Le double ballon d'Or africain El Hadji Ousseynou Diouf a révélé ce vendredi dans un hôtel de la place qu'il va lancer lundi prochain (le 16 janvier 2016) son journal sportif qui s'appellera Sport 11. El Hadji Ousseynou Diouf qui avait atteint la gloire en portant le numéro 11 en équipe nationale espère selon lui faire de grandes prouesses avec ce nouveau journal. "Aujourd'hui, je fais partie de vous (Ndlr journalistes sportifs). C'est un projet qu'on a mûri pendant des années, et on veut cartonner avec ce journal. Avec Sport 11, nous voulons créer des champions et aussi beaucoup d'emplois", a déclaré El Hadj O. Diouf sur un air taquin, le sourire au coin.